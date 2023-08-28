متعة الذكريات.. هانى شاكر ونادية مصطفى يجمعان الأسرة المصرية حول أغانى الزمن الجميل فى مهرجان القلعة

عاش جمهور الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء ليلة مبهجة خلال حفل ضم اثنين من عمالقة الغناء والطرب والموسيقى، هما أمير الغناء العربى هانى شاكر، والفنانة نادية مصطفى.

وقدم الثنائى أداءً مبهرًا وعددًا من أجمل وأشهر أغانيهما، بشكل أشعل حماس الجمهور، الذى تفاعل معهما وردد كلمات أغانيهما، وأسعدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ملايين المشاهدين بنقل الحدث على قناة «الحياة» لإتاحته لأكبر عدد من الجمهور.

المطربة المتجددة تشعل الحماس بـ«ادعوا لمصر».. وتؤكد: بث الحفل يسعد الملايين

صعدت المطربة نادية مصطفى بإطلالتها الرشيقة على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين لإحياء حفلها، وسط صيحات كبيرة من محبيها وجمهورها الذى احتشد بالآلاف لحضور الحفل، وحرصت على الغناء لمصر فى البداية، مقدمة أغنية «ادعوا لمصر» وسط ترحيب كبير من الجمهور.

وأشعلت نادية مصطفى أجواء الحفل وتفاعل الجمهور معها على نغمات أغنية «الصلح خير»، وأدت «زغرودة» وسط تصفيق حاد من الحاضرين، كما غنت على نغمات المزمار والطبل البلدى أغنية «جاى فى إيه».

وخلال الحفل ظهرت نادية مصطفى بكامل لياقتها الفنية، وغنت أحدث أعمالها بعنوان «يسلملى ذوقهم» التى نالت إعجاب واستحسان الجمهور، إضافة إلى عدد من أغانيها الشهيرة، كان منها: «ادعوا لمصر، والليلة دى، وسلامات، والصلح خير، وجاى ف إيه، ومسافات»، إلى جانب عدد من مؤلفات نجوم زمن الفن الجميل، منها: «مالى» لوردة، و«يا ساعة بالوقت اجرى» لنور الهدى، و«أنا قلبى ليك ميال» لفايزة أحمد، و«من حبى فيك يا جارى» لحورية حسن.

وأعربت النجمة نادية مصطفى عن سعادتها بالمشاركة فى المهرجان، مؤكدة أنه يمثل لها الكثير وأنها تنتظره من عام لآخر، كما عبّرت عن سعادتها بالنقل الحصرى له عبر قناة «الحياة»، للوصول إلى الملايين من الجمهور فى كل مكان.

ورأت أن مهرجان القلعة دليل على أن الجمهور يبحث عن الفن الراقى والفن المبدع، ويدحض الكثير من المقولات المنتشرة عن أذواق الجمهور، مؤكدة أن دار الأوبرا المصرية تنتقى الأصوات المشاركة بدقة وعناية شديدة.

ووجهت شكرها لها على الاختيارات، مشيدة بجهود وزارتى الثقافة والسياحة على الجهود التى يتم بذلها لإخراج وتنظيم هذا المهرجان، وإخراجه بشكل مشرف ورائع كل عام. وعن طقوسها الخاصة قبل المشاركة فى الحفلات، كشفت عن أنها تشعر بالخوف والتوتر فى الليلة التى تسبق الحفل، بالإضافة إلى أنها تستغرق فترة طويلة فى اختيار الأغنيات التى ستقدمها.

الجمهور يستقبل أمير الغناء العربى بالزغاريد.. والمطرب: «وحشتونى»

صعد أمير الغناء العربى هانى شاكر على خشبة المسرح مستهلًا الحفل بأغنية «بحبك يا غالى»، وسط تفاعل كبير من الجمهور وهتافات من معجبيه الذين حرصوا على حضور الحفل الذى رفع شعار «كامل العدد».

واستقبل الجمهور النجم هانى شاكر بالهتافات والزغاريد فور صعوده على الخشبة، ليعرب عن سعادته بالوقوف أمام جمهور المهرجان الذى له طابع خاص ومميز، قائلًا: «وحشتونى من السنة اللى فاتت».

وأبهر هانى شاكر جمهوره بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، مقدمًا أغنيات: «بحبك يا غالى، وشاور، وكل ليلة، ولو رحت بعيد، وفرق ف الإحساس، وماتهدديش، ويا ريتنى، وأصاحب مين، ونسيانك صعب، ومشتريكى، وكده برضه يا قمر، ووعد منى، ومش بعتب عليك، وحنعيش، ولو بتحب، ولسه بتسألى، وعلّى الضحكاية»، كما غنى «جانا الهوى» لعبدالحليم حافظ.

وتصدر أمير الغناء العربى «ترند» مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ليصبح الأول على موقع «إكس» بعدد تغريدات كبيرة للغاية، كما تصدرت قناة الحياة «الترند» هى الأخرى.

وأكد هانى شاكر أن قناة «الحياة» تسعد الملايين حول العالم بنقل وتغطية مهرجان القلعة، مشددًا على أن هذا ليس بمستغرب على الشبكة، قائلًا: «كل الشكر لقناة الحياة الحبيبة على قلبى، لأنها منبر للفن المصرى تنقل كل أحداثنا الفنية للملايين بالعالم كله».

وأشار إلى أنه يحب الجمهور ويكون سعيدًا حين يشارك فى مهرجان القلعة، خاصةً أن جمهور المهرجان بسيط وجميل، مضيفًا أنه يكون سعيدًا حين يلتقى الأسر المصرية والعربية فى القلعة والمهرجانات المختلفة، ويتناقش معها ليرى أن الفن الذى يقدمه حى ويعيش مع الأجيال المختلفة.

وقال: «المهرجان عظيم وعريق، ويقدم كل أنواع الفنون لمعظم طبقات وفئات الشعب المصرى وهو ما يميزه، وأشعر بالحب والسعادة حين ألتقى هذا الجمهور الذى ربما لم تتح له الفرصة لحضور حفلات دار الأوبرا المصرية، ودائمًا ما تكون الحفلات كاملة العدد، وهذا دليل على وجود الفن داخل الإنسان المصرى وأنه محب وذواق بشكل كبير».