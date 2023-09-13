الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد اختفائها سنوات.. فنانة من الزمن الجميل تتصدر "التريند" بخبر وفاتها

الفنانة كريمان
الفنانة كريمان

تصدرت الفنانة كاريمان، محرك البحث جوجل، اليوم الأربعاء، بعد انتشار خبر وفاتها، وموعد تشييع جنازتها.

وتفاعل عدد كبير مع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الفنانة كريمان، والتي تعد واحدة من أبرز الوجوه في أفلام الزمن الجميل وكان يطلق عليها "الدلوعة"، على الرغم من أنها لم تستمر طويلا في المجال الفني.

حققت الفنانة كريمان شهرة كبيرة من خلال المشاركة مع عمالقة الفن في مجموعة من أشهر الأفلام في تاريخ السينما المصرية، فقدمت واحدا من أشهر أدوارها في الفيلم الشهير "مراتي مدير عام" والذي عرض في عام 1966 وشاركت فيه مع النجوم شادية وصلاح ذو الفقار.

اشتهرت كاريمان بأدوار الفتاة "الدلوعة"، وحققت شهرة واسعة، ودون سابق إنذار قررت الابتعاد عن الأضواء والزواج والاهتمام بأسرتها، واختفت عن الوسط الفني عام 1967.

يذكر أن كريمان ولدت عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى، وشاركت فى العديد من الأفلام أبرزها "الحموات الفاتنات"، و"تمر حنة"، و"بنات اليوم".

وكان آخر أعمالها فيلم "نورا" عام 1967 بطولة كمال الشناوي ونيللي ونجوى فؤاد وعادل أدهم، ومن تأليف محمد التابعي وإخراج محمود ذو الفقار.

تشييع جثمان الفنانة كريمان بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود

يشيع جثمان الفنانة كريمان، بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودفنها بمقابر أسرتها بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد رحيلها عن عالمنا أمس عن عمر يناهز الـ87 عاما.

كريمان تشييع جثمان آخر أعمالها مراتي مدير عام الزمن الجميل وفاة الفنانة كريمان تصدرت

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