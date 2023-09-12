"تمر حنة".. أبرز أعمال الفنانة كاريمان بعد وفاتها

رحلت، منذ قليل، الفنانة الكبيرة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل بعد صراع مع المرض.

وأعلن ابنها الوحيد “شيرين” وفاة والدته التي صارعت المرض خلال الفترة الماضية، حيث احتجزت بالرعاية المركز بأحد المستشفيات.

وقال: "توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الأسطة حرم المرحوم النائب محمود أبوالنصر رئيس لجنه الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا".

وفاة الفنانة كاريمان

وتابع معلنا عن موعد الجنازة: "ستقام صلاة الجنازة، غدا الأربعاء، بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر والدفنة بمقابر الأسرة في ٦ أكتوبر.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

ولدت “كريمان” في القاهرة، ودرست في مدرسة الليسية وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو عملت في مسرح مدرستها، حيث قدمت «قيصر وكليوباترا» عملت كطفلة في الإذاعة واشتركت في ركن الأطفال وأثنى عليها بابا شارو.

وعرفت بعزوفها عن الاختلاط بالوسط الفني ولم يعرف عنها سيرة خاصة، حيث ابتعدت عن الأضواء دون سابق إنذار لمعت في دور البنت الشقية، وربما كان دورها في «بنات اليوم» من أبرز أدوارها رغم قصره، كما لعبت دور خطيبة مصطفى (إسماعيل ياسين) في فيلم الفانوس السحري ولعبت دور المهندسة عايدة زميلة المهندس حسين (صلاح ذو الفقار) في فيلم مراتي مدير عام وآخر اعمالها فيلم نورا.

أعمال الفنانة كاريمان

الأفلام

1953: الحموات الفاتنات

1954: أمريكاني من طنطا

1955: موعد مع إبليس

1955: عرايس في المزاد

1955: خالي شغل

1956: بنات اليوم

1957: لواحظ

1957: علموني الحب

1957: تمر حنة

1957: السابحة في النار

1958: سامحني

1958: قلوب العذارى

1958: شباب اليوم

1958: جميلة

1958: الهاربة

1959: عفريت سمارة

1960: معا إلى الأبد

1960: شهر عسل بصل

1960: سكر هانم

1960: الفانوس السحري

1961: شاطئ الحب

1962: شهيدة الحب الإلهي

1962: الرجل الثعلب

1962: الحاقد

1966: مراتي مدير عام

1967: نورا

المسرحيات

1960: عمتي فتافيت السكر

1960: منافق للإيجار

1961: عريس في علبة

1962: كناس في جاردن سيتي

1963: حركة واحدة أضيعك