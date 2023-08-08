الرئيس التنفيذى لـ«الراديو 9090» يستعرض رؤيته لتطوير القطاع (فيديو)

كشف الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ"راديو 9090"، عن رؤيته لتطوير القطاع.

وقال عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية على "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء: "أنا ابن الراديو منذ نشأته، وجميع الزملاء أشقاؤنا، ولدينا قامات كبيرة تقدم البرامج على إذاعة 9090 منهم الدكتور محمد علي خير، والدكتورة نبيلة عمارة، والإعلامي أحمد الطاهري، والإعلامي رامي رضوان، والكابتن مدحت شلبي وغيرهم".

وأشار مصطفى، إلى أن الراديو هو إذاعة اجتماعية وشاملة، معلقًا: "الحمد لله إحنا رقم واحد على مستوى الإذاعات في مصر".

وتابع: "نسعى لتقديم كل جديد خلال الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أنه قدم نشرة رياضية "صوت الملعب" منذ شهر، وهى نشرة عالمية مدتها دقيقة ونصف الدقيقة.

أفكر فى عمل نشرة اقتصادية ونشرة بورصة

وأردف: "أفكر فى عمل نشرة اقتصادية ونشرة بورصة ونشرة عقارية، مؤكدًا أن الإذاعة لديها قطاع كبير للأخبار متميزون يقدمون النشرة على رأس الساعة، ورصد جميع الأحداث الجارية من مؤتمرات وتغطيات خاصة بالرئيس السيسى"، مستطردًا: "إن شاء الله سنقدم خطة مميزة".