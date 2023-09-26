الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تستعرض جهود الدولة في تنفيذ السياسات السكانية

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

استعرضت وزارة الصحة والسكان من خلال الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية "2023 – 2030"، جهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية، حيث أن المادة 41 من الدستور المصري تُلزم الدولة المصرية بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة لديها وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت إن الدستور المصري يتضمن أيضا قضايا متقاطعة مع القضية السكانية مثل ملفات حقوق الإنسان والشباب والمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن الدولة المصرية عقدت المؤتمر الدولي للسكان في القاهرة عام 1994، وهو أكبر مؤتمر حكومي دولي معنى بالسكان والتنمية على الإطلاق، حيث شاركت فيه 179 دولة؛ وتم في هذا المؤتمر اعتماد برنامج عمل جديد كدليل للعمل الوطني والدولي في مجال السكان والتنمية، ركز برنامج العمل هذا على العلاقة الوطيدة بين السكان والتنمية وركز على تلبية احتياجات الأفراد في إطار معايير حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً بدلا من مجرد تلبية الأهداف الديموجرافية، كما أن مصر قد وقعت على اتفاقيات متعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

الاستراتيجية القومية للسكان

متحدث "الصحة" يكشف تفاصيل مؤتمر السكان العالمى

وأكدت الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية على التزام مصر بالعديد من التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالسكان والتنمية مثل "المؤتمر الإقليمي للسكان والتنمية في الدول العربية - إعلان القاهرة 2013".

وتابعت أن جهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية تمثل أيضًا فى إصدار الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية "2015 – 2020" والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021 – 2026"، وإطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية "2015 – 2030" في نوفمبر 2014.

وأضافت أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرات ومشروعات تهدف إلى تحسين رفاهية المواطنين المصريين مثل: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشروع تكافل وكرامة، حياة كريمة، مبادرة ‎100‏ مليون صحة، والتأمين الصحي الشامل وغيرها.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن تم تحديث للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والذي يهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري من خلال تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي من خلال تبنى منظور حقوقي، وتحسين الخصائص السكانية مع تحقيق العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع المختلفة.

‏المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

txt

وزيرة التخطيط: أهمية بالغة بمحور المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضبط معدلات النمو السكانى

يهدف المشروع إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال تحسين خصائص السكان, كما يهتم بتمكين المرأة ودعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة وكافة الممارسات الضارة التي تتعرض لها.

ويشمل المشروع 5 محاور تتمثل في:
•  محور التمكين الاقتصادي: يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18/45 من الاستقلالية المادية.
• المحور الخدمي: يهدف إلى خفض الحاجة غير الملباه من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.
• محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي: يهدف إلى رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والأثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية.
• محور التحول الرقمي: يهدف إلى ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات و المعلومات للمشروع، وكذلك التأكد من إدارة المشروع بكفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة.
• المحور التشريعي: يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات الخاصة بالقضية السكانية يهدف إلى التعامل مع بعض الظواهر السلبية مثل عمالة الأطفال، وزواج القاصرات، وعدم تسجيل المواليد.

الاستراتيجية القومية للسكان السياسات السكانية معدلات النمو السكاني تعظيم الاستثمار التنمية المستدامة القضية السكانية

مواد متعلقة

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

الأكثر قراءة

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

وزير قطاع الأعمال العام يكشف حقيقة مفاوضات بيع الدلتا للصلب لمصنعي الحديد

مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد