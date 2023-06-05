وزيرة التخطيط: أهمية بالغة بمحور المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضبط معدلات النمو السكانى

وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لأعضاء مجلس الشيوخ على مداخلاتهم بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.

وقالت الوزيرة: "أتوجه بالشكر لرئيس المجلس، والشكر لكل الأعضاء على المداخلات القيّمة التي استفدنا منها، وأقدر كل الآراء وحالة القلق لدى عدد كبير من النواب، والعالم كله، ومصر ليست فى معزل عنه، كلنا نعيش في حالة عدم يقين، لا نهول ولا نهون من قدر هذه الأزمة".

وأضافت "السعيد" أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنبثق من الخطة متوسطة المدى 3 سنوات، وهى جزء من الخطة طويلة المدى 2030، وذلك لا يمنع أن عندنا خططا سريعة ومرنة، وأهم الخطط التى وضعت فى أبريل 2021 خطة الإصلاح الهيكلى، برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فالدولة وضعت خطة الإصلاح الهيكلى التى تقوم على 5 محاور أساسية، المحور الأول: التركيز على الاقتصاد الحقيقي، حيث نركز على قطاعات أساسية، الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاعات تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، ونزود وزن هذه القطاعات، ونعمل على مستهدفات لزيادة التصدير، وخطة متوسطة المدى لمدة 5 سنوات بدأت فى 2021، ونظام تشاركي تام مع القطاع الخاص.

وتابعت وزيرة التخطيط: "المحور الثاني: مزيد من مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، والدولة المصرية دخلت فى فترة استثنائية منذ 2014، لتعمل على رفع كفاءة وتأهيل البنية التحتية للطرق والموانئ، ودخلنا من 2014 إلى 2019 لنثبت أركان الدولة المصرية وتحسين جودة الحياة لأهلنا، لجذب المستثمر والقطاع الخاص، المستثمر مش هييجي لدولة لا يوجد فيها شبكة طرق وبنية تحتية جاذبة، ثم بدأنا نتكلم عن القطاع الخاص، وكان هناك حوار، وقالوا عايزين وثيقة للمشاركة وخطة الحياد التنافسى، وبدأنا حوارا وطنيا لوضع الوثيقة لنحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة والقطاعات التى تستمر فيها الدولة، والأساس الوضوح والشفافية، وخرجنا مجموعة قطاعات إما طرح فى البورصة أو طرح لمستثمر استراتيجي، ومجموعة قطاعات خرجناها من الدولة مثل مشروعات تحلية المياه، وتتقدم لنا أكثر من 200 شركة، و6 شركات دولية لاستثمارات طاقة الرياح، وبالتالي القطاع الخاص يدخل مشروعات تحلية مياه وطاقة الرياح وغيرها".

واستطردت: المحور الثالث، محور سوق العمل، نحن دولة عندها 105 ملايين نسمة، 60% من حجم السكان شباب، عندى عبء الزيادة السكانية لكن عندنا الفرصة الديموغرافية استثمر فى الشباب، ومنظومة سوق العمل، ما هى المهارات التي تحتاجها سوق العمل، هناك فجوة بين الخريجين وسوق العمل، بدأنا نشتغل مع وزارتي التعليم العالى والتربية والتعليم، وبدأنا نضع مجموعة تخصصات مثل اقتصاديات الصحة للعمل بشكل أفضل على مستوى التعليم العالى ولزيادة التعليم الفنى وقبول المجتمع لخريجي التعليم الفنى، حتى عندما يعمل فى الخارج يكون لديه شهادة معتمدة دوليا، وحيث إن تحويلات المصريين بالخارج من أكبر مصادر النقد الأجنبي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد: "المحور الرابع وهو الحياة الاجتماعية، لا ننظر إليها من ناحية الحماية الاجتماعية الخاصة بتكافل وكرامة وغيرها، إنما ننظر من خلال تحليل الفقر، الفقر فى تقديم الخدمات والحصول على سكن كريم وغيبرها، لذلك جاءت حياة كريمة، ثم محور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لضبط معدلات النمو السكاني والصحة الإنجابية، وآخر الشهر نعلن عن الحوافز المادية، حافز مادى تأخذه السيدة للأسرة مؤجل وتحصل عليه الأسرة فى حالة الالتزام".