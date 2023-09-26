الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأمم المتحدة: تغير إيجابي إزاء مشاركة الرجال في رعاية الأطفال بالمنطقة العربية

الأبوة
الأبوة

  أظهرت دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنه خلافا للاعتقاد السائد، فإن صانعي وصانعات القرار في منطقة الدول العربية ينظرون بشكل إيجابي للغاية لإجازة الأبوة ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت الهيئة في بيان لها، إن الدراسة تسجل لأول مرة على الإطلاق وجهات نظر 1,154 صانعة وصانع قرار من الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، من خمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول إجازة الأبوة ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال.

وقالت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية سوزان ميخائيل، إن هذه الدراسة تظهر "أن 86% من صانعي وصانعات القرار في خمس دول عربية يؤيدون تمديد إجازة الأبوة"، وأن هذه النتيجة تتوافق مع نتائج الدراسات الأخيرة التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تظهر أن غالبية الرجال في المنطقة يرغبون في قضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم .

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ممثلو هيئة الأمم المتحدة يتفقدون جناح "تحويشة" بالمجلس القومى للمرأة

 

وكيل صحة مطروح فى مرور مفاجئ على رعاية الأطفال المعثور عليهم

أهم التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة

وأشارت سوزان ميخائيل إلى أن هذه الأدلة والتوصيات الواردة في الدراسة تمهد الطريق أمام المنطقة لتمكين الرجال من قضاء مزيد من الوقت مع أطفالهم، ما يتيح بدوره مشاركة المرأة في القوى العاملة مدفوعة الأجر، وبالتالي زيادة دخل الأسرة والرفاه العام.

ووفقا لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن 62% من صانعي وصانعات القرار يرون أن مشاركة الرجال في رعاية الأطفال يجب أن تكون جزءا من جداول الأعمال الوطنية، كما يؤيد 55% من صانعي وصانعات القرار من المؤسسات العامة التي شملها الاستطلاع، و52 في المائة من القطاع الخاص، إجازة متساوية المدة لكلا الوالدين. 

وشملت التوصيات التي طرحتها الدراسة تعزيز الوعي العام بفوائد مشاركة الرجال في رعاية الأطفال، وتوسيع خدمات رعاية الأطفال والسياسات المراعية للأسرة في مكان العمل لتلبية احتياجات كل من الموظفين والموظفات الذين لديهم أطفال وأشخاص مُعالون، والسعي إلى إصلاحات قوانين العمل لتمديد إجازة الأبوة، من بين أمور أخرى.

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