الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثلو هيئة الأمم المتحدة يتفقدون جناح "تحويشة" بالمجلس القومى للمرأة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة، جناح "تحويشة" بمرافقة ممثلى هيئات الأمم المتحدة، كل من إيلينا بانوف منسقة الأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مصر، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وذلك على هامش فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة الذى استضافته جمهورية مصر العربية على مدار يومي ٧ و٨ يونيو ٢٠٢٣.

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حيث استمع ممثلو هيئات الأمم المتحدة إلى عرض حول التجربة المصرية فى الشمول المالى والتحول الرقمي لمجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالقرى المصرية، من خلال تطبيق تحويشة الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي والرقمي، ويعد هذا التطبيق تطويرًا لآلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقة رقمية عبر التطبيق، والذي سيصبح بديلًا لصندوق الادخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع، ويعزز هذا التطبيق من وصول الخدمات المالية والرقمية للمرأة الريفية ودمجها فى التنمية وصولًا إلى تنفيذ المشروعات الخضراء والذكية.

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وقد أعرب ممثلو هيئات الأمم المتحدة عن بالغ إعجابهم بالتجربة المصرية الناجحة فى الشمول المالي  والتحول الرقمي، وبتبسيط رسائله وخطواته للسيدات بالمحافظات باستخدام العروستين رشيدة وفصيلة.

تضمن جناح "تحويشة" عرض فيديو قصير يشرح لزوار الجناح فكرة التطبيق ومراحله، كما تضمن وجود الشخصيات الرمزية لبرنامج الشمول المالى "تحويشة" وهما العروستان رشيدة وفصيلة.

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الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة جناح تحويشة هيئات الأمم المتحدة جمهورية مصر العربية

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