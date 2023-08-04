وكيل صحة مطروح فى مرور مفاجئ على رعاية الأطفال المعثور عليهم

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالمرور علي مركز رعاية الأطفال المعثور عليهم بمستشفى الأطفال التخصصي لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال بحضور الدكتورة هالة عبدالله مديرة المستشفي.



وشدد وكيل صحة مطروح على ضرورة التعامل معهم بالرفق ودون أي تقصير، موجها بضرورة التقييم الدورى والمستمر للمشرفين على رعاية الأطفال بالمركز طبقاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واختيار أكفأ العناصر للقيام على رعايتهم وتحت إشراف وكيل الوزارة شخصياً.

وتابع وكيل صحة مطروح خلال جولته العمل بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأطفال والقسم الداخلي متابعا الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية المتخصصة بها.

وتلاحظ خلال المرور احتياج بعض الأجهزة للصيانة العاجلة حيث وجه وكيل وزارة الصحة لإدارة المستشفى والإدارة الهندسية بالمديرية بسرعة اتخاذ إجراءات الصيانة ومخاطبة الشركات المختصة بصفة عاجلة والإفادة.

وتفقد وكيل صحة مطروح أعمال النظافة بأقسام المستشفى المختلفة وتم توجيه إنذار مشدد لمسئول النظافة على ضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى والمتابعة من إدارة المستشفى حيث جرت حلقة نقاشية حول كيفية تذليل المعوقات التى تواجه تشغيل العناية المركزة للأطفال والاصرار على تذليل أى عقبات أو معوقات لتشغيلها قريباً لخدمة الأطفال المرضى.

وكيل صحة مطروح

وكيل صحة مطروح

وكيل صحة مطروح