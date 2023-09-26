كشف ملابسات مقتل عامل في الهرم.. والنيابة تُحقق

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في حادث مقتل عامل على يد زميله خلال مشاجرة ببنهما بمنطقة الهرم نتيجة خلافات بينهما

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين عمال جمع مخلفات المواد الكرتونية بمنطقة الهرم، استخدم فيها السلاح الأبيض من كلا الطرفين ما نتج عنه مقتل عامل طعنا بالسكين.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل فقد حياته على يد زميله، بسبب خلافات بينهما، حيث نشبت بينهما مشاجرة اعتدى فيها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.