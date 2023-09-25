الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جامع كرتون ينهى حياة زميله فى مشاجرة بالهرم

جريدة الدستور

نشبت مشاجرة  بين عمال جمع مخلفات المواد الكرتونية بمنطقة الهرم، اُستخدم فيها السلاح الأبيض من كلا الطرفين ما نتج عنه مقتل عامل طعنًا بالسكين.

 

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من أهالي منطقة المريوطية بالهرم يفيد بوجود جثة عامل وسط الشارع، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثر على جثة العامل بها قطع غائر بمنطقة الرقبة.

 

وكشفت تحريات المباحث أن مشاجرة جرت بين طرفين يعملان في جمع مخلفات الكرتون، ما أدى إلى مقتل أحد الأطراف ويدعى أبوالدهب، وجرى إخطار جهات التحقيق التي أمرت بوضع الجثة بمشرحة مستشفى أم المصريين، وكلفت رجال المباحث بالقبض على المتهم.

جامع كرتون مشاجرة الهرم مقتل عامل المريوطية

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