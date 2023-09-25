تفاصيل مقتل سيدة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بالسلام

حياه صعبة عاشتها سيدة مصرية وانتهت بقتلها على يد الجار السيئ الذى قرر تدمير حياة أسرة بسبب خلافات ومشادات تافهة بمنطقة السلام.

أقوال زوج الضحية

أقر زوج المجنى عليها أمام جهات التحقيق بالسلام بقيام المتهمين بالتشاجر معه بسبب خلافات الجيرة مشيرًا إلا وقوع عدة مشاجرات ماضية وتعدى المتهمين عليه وعلى زوجته بالألفاظ البذيئة وتهديدهم بالأسلحة البيضاء لترك شقتهم، وأوضح زوج الضحية أنهم يقيمون أعلى شقة المتهمين ولن يبدر منهم أى شىء مسىء لجيرانهم، لكنهم دائمًا يتهمون بإلقاء الأتربة عليهم والمياه من الشرفة لإزعاجهم ونشبت عدة مشادات انتهت بقتل زوجته بسلاح أبيض مطواة.

أقوال المتهمين

أقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم جريمة التعدى على المجنى عليها بسلاح أبيض مطواة بسبب خلافات الجيرة التى نشبت بينهم

تفاصيل قرار الإحالة

أحالت نيابة السلام اليوم الإثنين المتهمين بقتل سيدة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم بمنطقة النهضة، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "فتحى .م" وشقيقه "جمال .م" عاطلين ومسجلين فى قضايا استعراض بلطجة أ أقرا بإرتكابهما جريمة التعدى على المجنى عليها "سهام .ح" ربة منزل خلال نشوب مشاجرة بينهما وبين زوجها وأسفرت عن طعنها بسلاح أبيض مطواة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام يفيد بوصول ربة منزل مصابة بجرح نافذ أسفر عن وفاتها فور وصولها المستشفى وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.