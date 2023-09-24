الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قتل سائق لسرقة توك توك فى شبين القناطر

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك") بدائرة المركز.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل وعامل "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا عقدهما العزم على الاستيلاء على مركبة "التوك توك" كرهاً عن قائدها، وفـى سبيل ذلك قاما باستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيلهما ولدى وصولهما لمحل العثور أشهر كل منهما سلاحا ناريا "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه وقاما بتهديده وطلبا منه ترك مركبة "التوك توك" فقاومهما فأطلق أحدهما عيارا ناريا تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالهرب، وأرشدا المتهمان عن السلاحين المستخدمين.

وزارة الداخلية مركز شرطة شبين القناطر مديرية أمن القليوبية جثة سائق توك توك

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