تفاصيل جلسة "عبدالمنصف" مع "صبحى" بعد تراجع مستوى حارس الزمالك

سادت حالة من الغضب لدى الجهاز الفني فى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، بسبب مستوى محمد صبحي والأخطاء في الفترة الماضية وهو ما دفع محمد عبد المنصف مدرب الحراس للاجتماع مع الحارس وطالبه بالتعلم من أخطائه وإزالة الضغوطات من عليه بشكل كامل.

وأوضح عبد المنصف للحارس أن انتقادات الجماهير أمر طبيعي ومن حقهم أن يغضبوا بسبب تراجع مستواه لكن طلب منه ضرورة تدارك تلك الأخطاء في أسرع وقت ووضع كل تركيزه داخل المستطيل الأخضر فقط وعدم شغل ذهنه بأي أمر بعيد عن الملعب.

وأشار مدرب الحراس لصبحي إلى أن الجميع يتوسم فيه خيرًا ويعتبره مستقبل حراسة مرمى الزمالك وعليه أن يكون عند حسن ظن الجماهير ويثبت نفسه داخل المستطيل الأخضر في الفترة المقبلة بالإضافة إلى الحفاظ على مكانه مع المنتخب الوطني والتواجد بشكل أساسي مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الثانية بالدورى المصرى.

الجهاز الفنى للزمالك يقرر مضاعفة عقوبات اللاعبين المتمردين

فيما قرر الجهاز الفني للزمالك مضاعفة العقوبات على اللاعبين المتمردين داخل الفريق خلال الفترة المقبلة بهدف إعادة الانضباط والحفاظ على الاستقرار في الفريق بسبب المشاكل التي حدثت في الفترة الماضية، ويهدف المدرب من وراء ذلك إلى التركيز الكامل لكل اللاعبين خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة وصعبة على كل المستويات.

وطلب المدرب الفني من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق بمضاعفة العقوبات على اللاعبين حال الخروج عن النص أو عدم الالتزام بتعيلماته على أن يكون قراره بعد ذلك بعدم الاكتفاء بالعقوبات المالية ولكن بالتجميد عن المشاركة.

واجتمع عبد الواحد السيد مع لاعبي فريقه وطالب بضرورة احترام وجهة نظر الجهاز الفني خاصة وأن المدرب له وجهة نظره وآرائه الفنية ويتعامل مع كل مباراة وفقًا لاحتياجاته الفنية.