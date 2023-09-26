أخبار فاتتك.. اعتماد الحركة القضائية لأعضاء محاكم القضاء الإداري وتراجع أسعار الذهب

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

مجلس الدولة يعتمد رسميًا الحركة القضائية لأعضاء محاكم القضاء الإداري

اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024، وهي بمثابة الحركة الداخلية لتنظيم أماكن القضاة داخل الدوائر المختلفة التخصصية بالمجلس.

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عاجل.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 فى البنوك المصرية

مع بدء الساعات المبكرة شغل أذهان المسافرين إلى خارج البلاد معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث سجل سعر الدولار مقابل سعر الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم استقرارًا ملحوظًا عقب قرارات البنك المركزي المصري، والتي قد اتجهت لتثبيت أسعار الفائدة على عمل الإيداع والإقراض، ومتأثرة بكافة قرارات الفيدرالي الأمريكي، والذي قد قام بثبت أسعار الفائدة بحوالي 100 نقطة أساس، طبقا لآخر تحديثات شاشات عرض سعر العملات في البنوك المصرية.

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مصرع وفقدان 16 شخصًا فى المكسيك إثر فيضانات مفاجئة

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، واعتُبر 9 آخرون في عداد المفقودين في ولاية خاليسكو في غرب المكسيك، الإثنين، إثر فيضان نهر جراء هطول أمطار غزيرة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير الحماية المدنية في الولاية خوان إجناسيو أرويو فيراستيجوي، قوله: إن "أمطارا غزيرة هطلت بين الساعة الخامسة صباحا (الساعة 11 صباحا بتوقيت جرينيتش) والسابعة صباحا (الساعة 13 بتوقيت جطرينيتش)".

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في ختام التعاملات.. تراجع أسعار الذهب متأثرًا بالبورصات العالمية

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم الإثنين، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة قوة الدولار، بعد أن ألمح مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي إلى استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، لكن التحركات كانت محدودة مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع.

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عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 والقنوات الناقلة

مع بداية الصباح الباكر يسعى محبو الكرة المصرية والمشجعين لمعرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي وفي كأس الملك السعودي، فضلًا عن القنوات الناقلة.

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معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

أعلن شريف منير انفصاله عن زوجته لورا، دون التوضيح الاسباب، وذلك عبر منشور شاركه بصفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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