الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

مع بداية الصباح الباكر يسعى محبو الكرة المصرية والمشجعين لمعرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي وفي كأس الملك السعودي، فضلًا عن القنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 والقنوات الناقلة.

مواقيت مباريات اليوم الثلاثاء 

وعادةً ستكون مباريات الثلاثاء أوروبية، ولكنها اليوم ستكون محلية، ولكن تكون بطابع مثير للغاية على جميع الأصعدة.

وتقام مباريات بالدوري الإسباني والإيطالي، كما ستنطلق كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وستستمر منافسات كأس الملك السعودي.

مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في الدوري الإسباني

فريق نادي إشبيلية × فريق ألميريا ( في تمام 20:00 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 3
ريال مايوركا × فريق برشلونة (في تمام 22:30 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 3
مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في الدوري الإنجليزي

فريق يوفنتوس × فريق ليتشي (في تمام الساعة 21:45 مصر والسعودية) - على قناة AD Sports Premium 1
مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر  في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

فريق مانشستر يونايتد × فريق كريستال بالاس (في تمام 22:00 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 1
مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في كأس ألمانيا

بروسيا مونستر × بايرن ميونخ ( في تمام الساعة 21:45 مصر والسعودية) - على قناة Dubai Sports HD 2
مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر  في كأس الملك السعودي

فريق العين × فريق النادي الأهلي ( في تمام الساعة 18:00 مصر والسعودية) - على قناة SSC1 HD
فريق الخلود × فريق نادي الاتحاد ( في تمام الساعة 21:00 مصر والسعودية) - على قناة SSC1 HD
 

بعد نزيف النقاط محليا.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

احتساب هدف مباراة البنك الأهلي وبيراميدز لإبراهيم عادل

اقرأ أيضا:


لويس إنريكي يكشف تفاصيل إصابة كيليان مبابي خلال مباراة مارسيليا

مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر  في الدوري المصري

فريق نادي بلدية المحلة × فريق سموحة (في تمام الساعة 16:00 مصر والسعودية) - على قناة OnTime Sports HD 2
فريق فيوتشر × فريق الداخلية (في تمام الساعة 19:00 مصر والسعودية) - على قناة OnTime Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مباريات اليوم الثلاثاء 26-9- مباريات اليوم والقنوات الناقلة مواقيت مباريات اليوم مباريات

مواد متعلقة

استبعاد نيمار من مباراة الهلال والجبلين بكأس خادم الحرمين

التشكيل المتوقع للزمالك فى مباراة المقاولون العرب بالدورى الممتاز

الأكثر قراءة

عاجل.. رئيسة وزراء إيطاليا تهاجم ألمانيا بسبب دفع أموال للجمعيات الخيرية لإنقاذ اللاجئين

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 والقنوات الناقلة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى