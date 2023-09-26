عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 والقنوات الناقلة

مع بداية الصباح الباكر يسعى محبو الكرة المصرية والمشجعين لمعرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي وفي كأس الملك السعودي، فضلًا عن القنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 والقنوات الناقلة.

مواقيت مباريات اليوم الثلاثاء

وعادةً ستكون مباريات الثلاثاء أوروبية، ولكنها اليوم ستكون محلية، ولكن تكون بطابع مثير للغاية على جميع الأصعدة.

وتقام مباريات بالدوري الإسباني والإيطالي، كما ستنطلق كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وستستمر منافسات كأس الملك السعودي.

مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في الدوري الإسباني

فريق نادي إشبيلية × فريق ألميريا ( في تمام 20:00 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا × فريق برشلونة (في تمام 22:30 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 3

مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في الدوري الإنجليزي

فريق يوفنتوس × فريق ليتشي (في تمام الساعة 21:45 مصر والسعودية) - على قناة AD Sports Premium 1

مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

فريق مانشستر يونايتد × فريق كريستال بالاس (في تمام 22:00 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 1

مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في كأس ألمانيا

بروسيا مونستر × بايرن ميونخ ( في تمام الساعة 21:45 مصر والسعودية) - على قناة Dubai Sports HD 2

مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في كأس الملك السعودي

فريق العين × فريق النادي الأهلي ( في تمام الساعة 18:00 مصر والسعودية) - على قناة SSC1 HD

فريق الخلود × فريق نادي الاتحاد ( في تمام الساعة 21:00 مصر والسعودية) - على قناة SSC1 HD



اقرأ أيضا:



لويس إنريكي يكشف تفاصيل إصابة كيليان مبابي خلال مباراة مارسيليا

مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في الدوري المصري

فريق نادي بلدية المحلة × فريق سموحة (في تمام الساعة 16:00 مصر والسعودية) - على قناة OnTime Sports HD 2

فريق فيوتشر × فريق الداخلية (في تمام الساعة 19:00 مصر والسعودية) - على قناة OnTime Sports HD 1