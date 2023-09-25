الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لويس إنريكي يكشف تفاصيل إصابة كيليان مبابي خلال مباراة مارسيليا

كيليان مبابي
كيليان مبابي

طمأن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، جماهير فريقه، بشأن حالة كيليان مبابي، نجم الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أولمبيك مارسيليا.

وخرج نجم باريس سان جيرمان بعد نصف ساعة من انطلاق مباراة الفريق أمام مرسيليا، التي أقيمت مساء الأحد بعد آلام في الكاحل، ولا يبدو أنه يعاني من إصابة خطيرة.

وأصيب مبابي في الكاحل الأيسر في بداية المباراة، بعد احتكاك مع المدافع ليوناردو باليردي، حيث خرج لتلقي العلاج، ليلعب مرة أخرى لبضع دقائق، قبل أن يغادر بشكل نهائي ويحل محله زميله جونسالو راموس.

مبابي سيكون متاحًا في أسرع وقت

وقال إنريكي في تصريحات نقلتها صحيفة «لوباريزيان»: "مبابي سيكون متاحًا في أسرع وقت".

وأوضح المدرب الإسباني: «إنها ليست مشكلة خطيرة، ولكن هناك ألم. أعتقد أنه كان من الأفضل الخروج. ولكن لا يوجد شيء مهم، في النهاية كل شيء على ما يرام».

وبعد ذلك بقليل، أكد إنريكي أن مهاجمه «سيكون متاحًا سريعًا»، حيث أضاف: “كان من الأفضل عدم المخاطرة، خاصة عندما لا يكون اللاعب جاهزا بنسبة 100%، حتى لا تتفاقم الأمور”.

وكان باريس سان جيرمان، قد تغلب على ضيفه مارسيليا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد، على ملعب (بارك دو برانس) في إطار الجولة السادسة لمسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتل الفريق الباريسي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 11 نقطة، خلف بريست صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة، ونيس صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

ويستعد باريس سان جيرمان، لخوض مواجهة أمام كليرمون فوت 63، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة السابعة للدوري الفرنسي، قبل أن يلتقي مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يوم الأربعاء الرابع من أكتوبر، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

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