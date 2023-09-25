بدء تدريب الشباب على 4 مهن مطلوبة فى سوق العمل

أعلنت وزارة العمل، متمثلة في مديرية العمل بقنا، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، عن بدء الدورة التدريبية على مهن "الخياطة - الأشغال اليدوية (التطريز) - صيانة الكمبيوتر - صيانة المحمول"، وذلك في محافظة قنا بمركز التدريب المهني بقفط.

ويحتوي المركز على أحدث التجهيزات والمعدات الخاصة بالمهن المذكورة، على أن ينتهي التقديم يوم الخميس 28 سبتمبر 2023.

مدة الدورات التدريبية.

وتبلغ مدة دورة الخياطة 46 يوما تدريبيا، ومدة دورة التطريز 36 يوما تدريبيا، ومدة دورة صيانة الكمبيوتر 56 يوما تدريبيا، ومدة دورة صيانة المحمول 56 يوما تدريبيا.

تعقد الدورات بمركز التدريب المهني بقفط، على أن يكون التدريب خلال أيام الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً حتى 3 ظهراً، وذلك للشباب من الجنسين، والشباب من ذوي الإعاقة.

مميزات التدريب

• شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي.

• بدل انتقال نقدي يومي قدره 60 جنيها لكل متدرب، تصرف في نهاية الدورة التدريبية، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي.

• أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب.

• الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

شروط التقديم

• لتدريب صيانة الكمبيوتر وصيانة المحمول، الحصول على مؤهل عالي أو متوسط.

• لتدريب الخياطة والتطريز، مطلوب إجادة القراءة والكتابة.

• السن من 18 حتى 35 سنة.

• اجتياز المقابلة الشخصية.

الأوراق المطلوبة بعد اجتياز المقابلة الشخصية

• صورة من بطاقة الرقم القومي.

• صورتان شخصيتان.

• شهادة قيد (كعب عمل).

•صورة من المؤهل الدراسي.

• صورتان من الموقف من التجنيد للذكور.

• سيرة ذاتية للمتقدم.

طرق التقديم

يتم التقديم بمقر مديرية العمل بقنا (شارع المعتقل القديم أمام مدرسة الصفوة)، وسيتم عقد المقابلات الشخصية لمن تنطبق عليهم المعايير، في مقر ديوان مديرية العمل.

موعد المقابلات الشخصية

المقابلات الشخصية لدورة الخياطة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و4 و5 أكتوبر 2023، أما المقابلات الشخصية لدورة التطريز يومي الأحد والإثنين 8 و9 أكتوبر 2023، في حين تعقد المقابلات الشخصية لدورة صيانة الكمبيوتر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 10، و11، و12 أكتوبر 2023، أما المقابلات الشخصية لدورة صيانة المحمول أيام الأحد والإثنين 15، و16 أكتوبر 2023، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء طيار أشرف غريب الداودي محافظ قنا.