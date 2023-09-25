الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تسليم 45 عقد عمل للشباب منها لذوى همم بالقاهرة

فعاليات تسليم عقد
فعاليات تسليم عقد عمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، فعاليات  تسليم 45 عقد عمل للشباب، منهم 30 عقدًا لذوي الهمم، وإطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا"، فضلًا عن استكمال ملتقى التوظيف الذي انعقد مؤخرًا بحضور 20 شركة توفر 1200 فرصة عمل للشباب، وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وأحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة، وممثلي 30 شركة قطاع خاص، وأكثر من 150 عاملًا من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة. 

وتأتي الفعاليات تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وتنفيذًا لتكليفات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، خاصة ذوي الهمم في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بتلك الفئة ودمجهم في سوق العمل، فضلًا عن أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  داخل كل المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أهمية دور وزارة العمل في المجتمع، موجهًا الشكر والتقدير لوزير العمل على حرصه على إقامة تلك الملتقيات لتوفير فرص عمل لائقة  للشباب، منوهًا إلى أن الملتقيات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة تعكس إهتمام الدولة المصرية بالشباب، وأضاف أن إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" لها أهمية في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على سلامة العمال والمنشآت.

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وأوضح أحمد عزاز، مدير المديرية توفير عقود العمل للشباب وذوي الهمم من خلال ملتقى التوظيف الذي افتتحه وزير العمل مؤخرًا في أواخر شهر أغسطس الماضي بالتنسيق مع شركات قطاع خاص بنطاق المحافظة، منوهًا إلى أن إطلاق  مبادرة "سلامتك تهمنا" يهدف إلى توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت والأنشطة المختلفة بمحافظه القاهرة، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وقامت المهندسة حنان حسن مدير إدارة السلامة بالقاهرة بإلقاء كلمة عن دور أهمية مبادرات سلامتك تهمنا في توعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت.

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إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وأضاف مدير المديرية: أنه قام بإلقاء المحاضرة الأولى في المبادرة المهندس مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية، وتشكيل الأجهزة الوظيفية للسلامة، وما هي القواعد والإجراءات اللازمة لتدريبهم، وما هو دور كل من لجنة السلامة والجهاز الوظيفي للسلامة في الحفاظ علي العمال من الحوادث والاصابات والحفاظ علي المنشآت ورأس المال، وذلك لسير العملية الانتاجية وزيادة الإنتاج والدخل للعاملين، كما تطرق أيضًا بالمحاضرة لمعرفه ما هو تصريح العمل، وما أهمية تصريح العمل وانواع تصاريح العمل. وما هي الإجراءات المتبعة عند إصدار تصريح العمل، كما قام المهندس محمد حسن من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينه العمل بالوزارة بإلقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف على أسباب الحوادث، ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها.. كما قامت المهندسة إنجي عازر مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بغرب القاهرة بإلقاء المحاضرة الثالثة عن التحليل الإحصائي لحوادث وإصابات العمل.

فعاليات تسليم عقد عمل
فعاليات تسليم عقد عمل
فعاليات تسليم عقد عمل
فعاليات تسليم عقد عمل
فعاليات تسليم عقد عمل
فعاليات تسليم عقد عمل
فعاليات تسليم عقد عمل
فعاليات تسليم عقد عمل
فعاليات تسليم عقد عمل
فعاليات تسليم عقد عمل
فعاليات تسليم عقد عمل
فعاليات تسليم عقد عمل
عقد عمل ذوي الهمم مبادرة سلامتك تهمنا ملتقى التوظيف السلامة والصحة المهنية

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