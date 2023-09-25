الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ورشة عمل عن دمج ذوي الهمم في سوق العمل بسوهاج

ورشة عمل
ورشة عمل

أعلنت وزارة العمل عن مشاركة مديرية العمل بمحافظة سوهاج مع جمعية "كاريتاس مصر" ورشة عمل بهدف وضع آلية وبرامج محددة لدمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل، من خلال العمل المشترك بين المديرية والجمعية على التثقيف والتوعية لدمج ذوي الإعاقة وفقا للقانون 10 لسنة 2018، وامتداد التثقيف ليشمل الأسر وأصحاب المنشأت والعاملين فيها، وتدريب الأشخاص ذوي الهمم على العديد من المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل بما يتناسب مع درجة الإعاقة ومع قدراتهم، والتوجيه والإرشاد المهني للأشخاص ذوي الهمم قبل التحاقهم ببرامج التدريب المتنوعة وقبل التحاقهم بسوق العمل، وشمول برامج التدرج المهني التي تنفذها المديرية لتضم أشخاص من ذوي الهمم في المراحل العمرية من 14 لـ 18 سنة وفقاً للقانون والقرارات الوزارية المنظمة للتدرج المهني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل لائقة لهم، وكذلك فرص تدريب مهنى تتناسب مع إعاقتهم، وذلك للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دعم خطط التنمية وبرامجها ، والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف.

txt

وزارة العمل: تعزيز مهارات مُفتشى العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية

مديرية العمل بسوهاج

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن المديرية شاركت فى فعاليات الورشة بممثلين من إدارات شؤون المناطق والرعاية وبحوث العمالة ومركز المعلومات والتخطيط والتدريب المهني ومكاتب العمل، ومن الجمعية الدكتورة مادلين صبري المشرف العام على قطاع الإعاقة ، ودميانة كمال مشرف التأهيل بسوهاج بمركز سيتي التابع للجمعية، وتناولت الورشة عرض الخدمات التي تقدمها المديرية لذوي الهمم وفقا للقانون، ومنها التشغيل واستيفاء نسبة  5٪ في المنشأت التي يعمل بها 20 عامل فأكثر، ومتابعة تعيين ذوي الهمم علي مهن تتناسب مع الاعاقة والمؤهل والتدريب التأهيلي الحاصلين عليه، وكذلك التأكيد علي حصولهم علي المزايا التي منحها لهم قانون 10 لسنة 2018 وأهمها  تخفيض ساعات العمل المحددة  والإجازات والمزايا الممنوحة لهم في الأجر من خفض المستحقات الضريبية، وإتاحة الاشتراك في التدريبات المهنية المجانية التي تنفذها المديرية في مراكزها الثابتة بسوهاج والكوثر وطهطا ووحدة التدريب المتنقلة ، واستخراج شهادة  قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً لذوي الهمم وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له. 

وزارة العمل: تنسيق مصرى إيطالى لضخ العمالة المدربة

وأضاف مدير المديرية أن المشرف العام لكاريتاس، أشادت بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل، مبدية سعادتها بإيجاد آلية للتعاون في مجال دمج ذوي الهمم، واستعداد الجمعية ومركز سيتي التابع لها لوضع كافة إمكانياتها في هذا المجال للتعاون مع وزارة العمل، يذكر أن جمعية كاريتاس مصر هى إحدى مؤسسات المجتمع المدني ذات النفع العام المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 1150 لسنة 1967 وتعمل على العديد من الأنشطة منها إتاحة الخدمات لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم واكسابهم المهارات اللازمة لدمجهم في المجتمع وفي سوق العمل وانشأت لذلك مركزا متخصصا " سيتي" للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعقد ندوات التوعية والتثقيف والتدريب لتأهيلهم مهنيا وتربويا للاندماج في المجتمع.

ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة سوهاج ورشه عمل ذوي الهمم سوق العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: 9% زيادة فى الروبوتات الصناعية التشغيلية سنويًا

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

بعد لقاء السيسى ولى شى.. كيف تتعاون مصر والصين فى مبادرة "الحزام والطريق"؟

اليوم.. محاكمة زوج ومديرة منزل فى وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهما

عاجل.. إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال قوى يضرب تركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى