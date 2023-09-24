وزارة العمل: تعزيز مهارات مُفتشى العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية

نظمت وزارة العمل ورشة تدريبية لتعزيز قدرات مفتشي العمل في المحافظات على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك على مدار 3 أيام، من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري، بأحد الفنادق بمحافظة القاهرة، حيث تهدف إلى الاستفادة من التجربة الإسبانية فى مجال تفتيش العمل، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والإسباني فى هذا المجال.

وتأتي في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي الذى تنفذه "الوزارة"، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة، وذلك بدعم من الصندوق الإنمائي للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في إفريقيا (EUTF-NOA).

بمشاركة سفير جمهورية إسبانيا فى مصر

وشارك في افتتاح وختام أعمال الورشة السفير ألبارو ايرانثو، سفير جمهورية إسبانيا في مصر، وآن كوفويد، رئيس فريق الإدماج الاجتماعي والحوكمة، ووفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وعدد من المفتشين المُتميزين بعد اختيارهم من 4 برامج تدريبية انعقدت في إطار "المشروع" فى محافظات: القاهرة والمنيا والأقصر، فضلاً عن حصولهم على برنامج لتدريب المدربين.

وحسب بيان للوزارة، افتتح أعمال الورشة الدكتورة رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وبحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإيفا سواريث رئيس مكتب التعاون الإسباني في مصر.. وساهم في إعداد ورشة العمل وتنظيمها: إيمان الشاطر بالإدارة العامة للتدريب وتنمية المواهب، ود. سمر أحمد شوقي باحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، والسيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، والذى استعرض بدوره التجربة المصرية فى مجال تفتيش العمل كإحدى أدوات مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وزارة العمل

وزارة العمل

وزارة العمل

وزارة العمل