الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل يشارك سفارة السعودية بالقاهرة الاحتفال بـ"اليوم الوطني"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك حسن شحاتة، وزير العمل، مساء الأحد، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة السعودية بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بحضور وزراء وسفراء وإعلاميين وشخصيات عامة، حيث كان في إستقباله السفير السعودي بالقاهرة، أسامة بن أحمد نقلي.

شحاتة يهنئ "المملكة " ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين 

وأكد الوزير، في تصريحات عمق العلاقات السعودية المصرية التي برهنت على قوتها وصلابتها بفضل الأسس الصلبة التي ارتكزت عليها منذ عام 1945 لتزداد متانة وصلابة عامًا بعد عام،وصولاً إلى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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وهنأ شحاتة السعودية ملكا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الطيبة، مؤكدا متانة العلاقات المصرية السعودية، مشيدا بالعلاقات بين الجانبين بشكل عام ،والتعاون في ملف العمل بشكل خاص، مشيرا إلى أنه هناك علاقة وطيدة تجمع بين الشعبين، والدليل على ذلك ان أكبر جالية فى السعودية من العمال المصريين ،وأوضح الوزير أن مصر والمملكة تمتلكان علاقة تاريخية ودورهما محوري في المنطقة العربية ،في كافة المجالات،وأن هذا التعاون المتواصل يلعب دورا كبيرا في مواجهة كافة التحديات ،ويحقق الاستقرار في المنطقة العربية.

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جانب من اللقاء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
وزير العمل حسن شحاتة سفارة المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية اليوم الوطني الـ 93 للمملكة السفير السعودي بالقاهرة

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