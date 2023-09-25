الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد" تطلق تحذيرها بشأن الشبورة المائية غدًا

الخريف
الخريف

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود قوي للشبورة المائية غدًا، على الطرق الرئيسية المؤدية للقاهرة الكبري، مؤكدة أن هناك توقعات وفقًا للتنبؤات الجوية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

بدايات فصل الخريف 

وكشفت الأرصاد تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، بالتزامن مع بدايات فصل الخريف الذي بدأ رسميًا يوم 23 سبتمبر الجاري، وأنباء عن عاصفة التنين التي تضرب مصر، والذي نفته الأرصاد تمامًا.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، تشتد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، تكون لطيفة ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتعتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

 

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"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى الإثنين المقبل

انخفاض نسب الرطوبة

وأشارت الأرصاد إلى انخفاض نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويكون الموج على البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل بارتفاع من 1 إلى 1.5 متر.

فيما يكون الموج على البحر الأحمر، خفيفًا إلى معتدل بارتفاع من 1 إلى 1.75 متر، وتكون الشمس غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وتكون مشمسة على باقي الأنحاء.

ويشهد اليوم الإثنين ارتفاعًا طفيفًا بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

بالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم: القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة، والصغرى  27 درجة.

بدايات فصل الخريف فصل الخريف الأرصاد الأرصاد الجوية الشبورة المائية

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