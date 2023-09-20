"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى الإثنين المقبل

كشفت خريطة التنبؤات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل 25 سبتمبر 2023.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



ومن المتوقع خلال تلك الفترة، أن تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.



كما تشهد هذه الفترة انخفاضًا في نسب الرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وكشفت خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الإثنين المقبل حالة الطقس، كما يلي:



سقوط أمطار



ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، كما أن هناك شبورة مائية صباحًا من الساعة 4: 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ظهور شبورة مائية



كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود شبورة مائية صباحًا من الساعة 4: 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونوهت بأن هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.