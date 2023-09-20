الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة والعظمى 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء. كما يشهد اليوم انخفاضا فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء وفقا لما اعلنتة هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 24

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26

موعد فصل الخريف

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد اعلنت عن أن فصل الخريف سوف يبدأ فلكيا بمصر، يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري، حيث يستمر لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار. وبحسب التنبؤات الفصلية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية فإن التوقعات تشير إلى أن فصل الخريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية سوف يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.

وقالت هيئة الأرصاد: إنه من سمات فصل الخريف، عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.