الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

القاهرة الكبرى
القاهرة الكبرى

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يشهد غدًا الإثنين، ارتفاعًا طفيفًا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحًا من الساعة 4 : 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يشهد غدًا انخفاضًا فى نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى الإثنين المقبل

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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة والعظمى 32 درجة

 

درجات الحرارة 

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين:  

القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة

أسوان العظمى 42 درجة  والصغرى  27 درجة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، كما أن هناك شبورة مائية صباحًا من الساعة 4: 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء كذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع خلال تلك الفترة، أن تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء. كما تشهد هذه الفترة انخفاضًا في نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

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"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى الإثنين المقبل

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