الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو صحة الشيوخ: الشعب المصرى هو البطل الوحيد فى الانتخابات الرئاسية

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

ثمّن محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي اليوم لجدول الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت وما زالت تُبذل جهودا كبيرة في كل ما يخص العملية الانتخابية منذ بداية التحضير لها وحتى الآن، خاصة بعدما أعلنت عن المستشار وليد حمزة عن إجراء الانتخابات داخل مصر 10 ديسمبر المقبل حتى 12 من نفس الشهر، بينما يبدأ التصويت للمصريين في الخارج من 1 ديسمبر حتى 3 من نفس الشهر.

البدري: الهيئة الوطنية للانتخابات قادرة على إنجاح الانتخابات المقبلة بكفاءة شديدة

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محمد ممدوح: مؤتمر اليوم كاشفًا لسياسات "الوطنية للانتخابات" خلال المرحلة المقبلة

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نائبة: جهود "الوطنية للانتخابات" تؤكد نزاهتا في إدارة الانتخابات الرئاسية

أضاف عضو لجنة الصحة بالشيوخ، أن جموع المصريين واثقون في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على إنجاح العملية الانتخابية في ظل إدارة ديمقراطية ونزيهة، ويستشهد لها العالم بالكفاءة والديمقراطية والعدالة، فضلاً عن الانتخابات الرئاسية تعد خطوة مهمة لاستكمال سلسلة الإنجازات التي عاصرتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.

البدري يثمن دور الهيئة الوطنية للانتخابات: تبذل مجهودًا كبيرًا

وشدد على ضرورة مشاركة جموع الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحديد مصيره، وذلك لأن الشعب البطل الوحيد في العملية الانتخابية، ولا بد أن يظهر صورة تليق بمكانة مصر وتاريخها العظيم، مشددا على ضرورة توعية الأحزاب والقوى السياسية والإعلام بتوعية الشعب المصري بكافة أطيافه بأهمية الانتخابات المقبلة.

اختتم: بأنه لا بد من ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالحيادية والشفافية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من المؤكد أن يروجها أهل الشر في الداخل والخارج، وأن تحرص كافة وسائل الإعلام على الالتزام بالبيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. 

مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات النائب محمد صلاح البدرى لجنة الصحة الانتخابات الرئاسية

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