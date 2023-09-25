الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة: جهود "الوطنية للانتخابات" تؤكد نزاهتنا فى إدارة الانتخابات الرئاسية

النائبة عايدة نصيف
النائبة عايدة نصيف

ثمنت الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لإنجاح مسار المشهد الانتخابي في الاستحقاق الدستوري الأهم في مسيرة الدولة المصرية، والمتمثل في الإنتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، مشيرة إلى أن الهيئة حريصة على تنفيذ بنود الدستور والقانون واتباع الإجراءات المحددة لمواعيد إجراء الانتخابات، بكل نزاهة وحيادية تبشر بنجاح إدارة الانتخابات.

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قالت عايدة، في بيان الإثنين، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، والأخذ في الاعتبار المبادئ التي أعلنها مجلس أمناء الحوار الوطني، فيما يتعلق بمسار العملية الانتخابية، بما يؤكد أن جميع الجهات والمؤسسات بالدولة حريصة على إنجاح أهداف الحوار الوطني، وأنه أصبح بمثابة منصة جديدة تسهم في صناعة القرار السياسي.

وأكدت عضو البرلمان الدولي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة مهمة لاستكمال خطى التنمية والبناء والطريق الجديد نحو الجمهورية الجديدة، واستكمال بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على دعم كافة مبادئ تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وطالبت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الرئيس السيسي، بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال خطى التنمية التي بدأها وتعزيز مسار التحول للجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الرئيس حقق إنجازات غير مسبوقة شملت المجالات، تجعله الأجدر للاستمرار في قيادة شئون البلاد نحو التقدم والازدهار.

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