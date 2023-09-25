أحمد موسى: الشعب المصرى يطالب السيسى بخوض الانتخابات الرئاسية

علق الإعلامي أحمد موسي على المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أعلن فيه عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن هناك توافدًا من المواطنين بكثافة على مقرات الشهر العقاري لعمل توكيلات لترشيح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية، مضيفًا أن الشعب المصري هو من يطالب السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار إلى أن الشهر العقاري يستقبل المواطنين لعمل التوكيلات لأي مرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مكاتب الشهر العقاري التي سيتم تحرير التوكيلات للمرشحين للانتخابات الرئاسية بها، موضحًا أنه سيتم توقيع عقوبات على أي مواطن يحاول تحرير أكثر من توكيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.