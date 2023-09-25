الطاهرى: الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطى فى بلد يكافح وينتصر دائمًا

قال الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الانتخابات الرئاسية هى أهم خبر تناقلته وكالات الأنباء العالمية اليوم، كما أوضحه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تعد عرسًا ديمقراطيًا في بلد تنتصر وتكافح دائمًا.

وأضاف الطاهري خلال حلقة برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر عمرها 7 آلاف سنة، لكن تجربة الانتخابات لم تعرفها سوى من 20 عامًا، مؤكدًا أن حلقة اليوم من البرنامج عن المشروعات القومية واختيار التوقيت بالتزامن مع مؤتمر شرم الشيخ وغيرنا الحلقة واسمها لتكون "10 سنوات من الإنجازات".

وتابع أن السؤال حول أهمية المشروعات القومية لا يليق بأي إعلام في أي بلد بالعالم أن تسأل عن أهمية المشروعات التنموية، لكن لأن ماكينة الشائعات التي تعمل على العقل الذهني للمصريين أصبحت هذه الأسئلة تطرح وللأسف من المحسوبين علينا كنخب.

رئيس البنك الآسيوي وإشادته بالمشروعات التنموية بمصر ووصفها بالمعجزة

وأشار إلى أن الأمر الذي تتعجب منه ويحيرك هو لماذا لا تشعر بقيمة الشيء إلا عندما يشوه ذلك الأجنبي أو الغريب، مؤكدًا أن رئيس البنك الآسيوي وهو يتحدث عن المعجزة التنموية في مصر والخبراء في العالم يتحدثون عن معجزة مصر حققتها فتصدق الكلام ولا تصدق ما تراه أمام عينيك.