الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تعلن مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلنت أوكرانيا قتل الأدميرال فيكتور سوكولوف، قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، بجانب 33 ضابطًا آخر في واحدة من أجرأ هجمات كييف حتى الآن على شبه جزيرة القرم المحتلة.

وقال الجيش الأوكراني إن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول تم توقيته ليتزامن مع اجتماع لمسؤولي البحرية.

وبعد الضربة التي استهدفت مقر أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل 34 ضابطا، من بينهم قائد أسطول البحر الأسود الروسي. وأصيب 105 محتلين آخرين. 

وقالت القوات الخاصة عبر تطبيق Telegram: “لا يمكن استعادة مبنى المقر”.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على مزاعم أوكرانيا. وأكدت موسكو في وقت سابق الهجوم الأوكراني لكنها قالت إن جنديا مفقودا نتيجة للهجوم.

عدم تاكيد مزاعم اوكرانيا 

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وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، ولا تستطيع  تأكيد بشكل مستقل مزاعم أوكرانيا بشأن سوكولوف أو عدد الضحايا، ولم يتضح على الفور كيف أحصى الجيش الأوكراني القتلى والجرحى في الهجوم.

ورفض العديد من أقارب سوكولوف المقربين الاستجابة لطلبات التعليق.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريلو بودانوف، لإذاعة صوت أمريكا إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 16 آخرون في غارة يوم الجمعة. ولم يذكر بودانوف سوكولوف، لكنه ادعى أن ألكسندر رومانشوك، الجنرال الروسي الذي يقود القوات على طول خط المواجهة الجنوبي الشرقي الرئيسي، كان "في حالة خطيرة للغاية" بعد الهجوم.

لقد بالغ الجانبان في تضخيم خسائر العدو منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل 19 شهراً، في حين التزما الصمت في كثير من الأحيان بشأن الخسائر التي لحقت بهما. لكن بالنظر إلى أقدمية سوكولوف، فمن غير المرجح أن تتمكن موسكو من إخفاء وفاته لفترة طويلة.

تم تعيين سوكولوف كقائد جديد لأسطول البحر الأسود المتمركز في شبه جزيرة القرم في أغسطس 2022، وذلك لدعم دفاعات شبه جزيرة القرم بعد تعرضها لأول مرة لسلسلة من الانفجارات الأوكرانية في الصيف الماضي.

وشغل سابقًا سلسلة من المناصب في أسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي، حيث شغل منصب نائب القائد في الأخير.

وحث بعض المدونين الروس المؤيدين للحرب وزارة الدفاع يوم الاثنين على التعليق على المزاعم الأوكرانية. وكتب سيرجي ماركوف، المدون الشهير والمستشار السابق للكرملين: "نود أن نتلقى المعلومات بشكل أسرع... كلنا ننتظر إجابات بسيطة وواضحة حول قائد أسطول البحر الأسود الروسي".

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت أوكرانيا بشكل حاد من وتيرة ضرباتها على شبه جزيرة القرم في سعيها لتوجيه ضربات استراتيجية ورمزية ضد القوات الروسية التي ضمت شبه الجزيرة بشكل غير قانوني في عام 2014.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية لقطات لهجوم يوم الجمعة، والتي أظهرت صواريخ ستورم شادو التي قدمتها بريطانيا وهي تضرب سطح المقر البحري في سيفاستوبول.

أوكرانيا روسيا البحر الأسود مقل احباط الهجوم

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