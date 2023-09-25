الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خطر انتشار الأسلحة الفتاكة والنووية في كييف.. الحرب الأوكرانية إلى أين؟

الاسلحة النووية
الاسلحة النووية

سلطت صحيفة آسيا تايمز الضوء على الحرب الأوكرانية التي أدت إلى كسر الإجماع بشأن منع الانتشار النووي على نحو أدى الى تآكل التعاون وتشجيع الكتل التنافسية على غرار الحرب الباردة، وعندما التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس جو بايدن في 21 سبتمبر 2023، كان موضوع إمدادات الأسلحة على جدول الأعمال. 

أشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء بعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في وقت سابق من الشهر الجاري.  

استمرار الصراع في اوكرانيا منذ عام ونصف

txt

مقتل وإصابة 10 أشخاص فى قصف روسى على جنوب أوكرانيا

 الحقيقة هى أنه مع استمرار الصراع في أوكرانيا لأكثر من عام ونصف العام، فإن كلا الجانبين يائسان بشكل متزايد للحفاظ على استمرار تدفق الأسلحة.

وأثار هذا انزعاج أشخاص مثل إيزومي ناكاميتسو الممثل الأعلى للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، الذي حذر في الثاني عشر من سبتمبرمن انتهاكات القرارات الدولية ضد النقل غير القانوني للأسلحة وخطر الانتشار حتى بعد انتهاء الحرب.

وقال: باعتباري خبيرا في الأمن الدولي وانتشار الأسلحة، فأن المخاوف  وبعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في عام 2001، بُذلت الجهود للتوصل إلى إجماع عالمي بشأن انتشار الأسلحة.

لكن الحرب في أوكرانيا تساهم في إعادة ترتيب السياسة العالمية التي أدت إلى تآكل التعاون لوقف انتشار الأسلحة والتكنولوجيا الخطيرة، مثل الصواريخ المتقدمة والطائرات بدون طيار والذخائر والمكونات والمعرفة اللازمة لبنائها.

وتابع الحرب في حد ذاتها ليست سبب هذا الاتجاه. وأدت المنافسة المتزايدة بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى إلى الابتعاد عن الإجماع بشأن حظر انتشار الأسلحة.
 ما بعد 11 سبتمبر

txt

مقتل وإصابة 10 أشخاص فى قصف روسى على جنوب أوكرانيا

وتعود الجهود الرامية إلى تشجيع نزع السلاح العالمي ومنع الانتشار إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى، ويمكن رؤيتها في الاتفاقيات المختلفة لوقف انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. ولكنها تباينت من حيث النطاق والفعالية، ومن المعترف به الآن أن الاتحاد السوفييتي انتهك سراً خلال تلك الفترة المعاهدات، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية.

كانت المخاوف العالمية بشأن التهديد الإرهابي بعد أحداث 11 سبتمبر تعني أن الدول تتطلع إلى منع انتشار الأسلحة النووية بمزيد من الإلحاح. وبدعم دولي، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1540 في عام 2004، والذي أنشأ تفويضاً ملزماً قانوناً لجميع الدول الأعضاء لمواجهة الانتشار غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل.

كما أنشأت لجنة دولية مكلفة بتقديم الدعم للدول الأعضاء لمكافحة انتشار الأسلحة النووية وتطوير أنظمة مراقبة التجارة الاستراتيجية.

ومنذ ذلك الحين، ساعدت اللجنة، بدعم دولي واسع النطاق، الدول من خلال الرد على طلبات محددة تتعلق بتحسين أنظمتها للرقابة التجارية الاستراتيجية وتنظيم أنشطة التوعية التي تساعد الدول الفردية على معالجة مجالات قضايا معينة، مثل تحسين امتثالها لمختلف أنظمة منع الانتشار.

الحرب الأوكرانية كسر الإجماع الانتشار النووي تآكل التعاون تشجيع الكتل التنافسية غرار الحرب الباردة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس جو بايدن إمدادات الأسلحة

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

انتخابات الرئاسة 2024.. الإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى