الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل وإصابة 10 أشخاص فى قصف روسى على جنوب أوكرانيا

قصف روسي على جنوب
قصف روسي على جنوب أوكرانيا

قال حاكم منطقة خيرسون، إن القوات الروسية قصفت المنطقة الواقعة بجنوب أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية على الأقل، في حين قالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها تتصدى بنجاح للقوات الروسية في الشرق والجنوب.

وقال حاكم خيرسون الأوكراني أولكسندر بروكودين، على تطبيق الرسائل "تيليجرام"، إن القصف من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو التي تسيطر عليها روسيا أصاب منازل خاصة في بريسلاف، على الضفة الغربية التي تسيطر عليها أوكرانيا، ولقي رجل حتفه في قرية لفوف المجاورة.

وتسببت غارة جوية على مدينة خيرسون، المدينة الرئيسية في المنطقة، في إصابة خمسة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني، وترك الجيش الروسي مواقعه على الضفة الغربية للنهر، وفي مدينة خيرسون أواخر العام الماضي.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن قوات البلاد صدت هجمات روسية على قريتين بالقرب من باخموت، حيث تحاول كييف استعادة الأرض التي خسرتها عندما سقطت المدينة في أيدي القوات الروسية في مايو.

وقالت في تقريرها المسائي، إن القوات الروسية "حاولت استعادة المواقع التي خسرتها بالقرب من كليشيفكا، لكنها لم تنجح".

منطقة خيرسون أوكرانيا القوات الروسية القوات المسلحة الروسية خيرسون

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