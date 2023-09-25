الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المجر: لن ندعم أوكرانيا فى القضايا التى تتعلق بالشئون الدولية

اثار الحرب الروسية
اثار الحرب الروسية الاوكرانية

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أمام برلمان بلاده اليوم إن المجر لن تدعم أوكرانيا في أي قضية تتعلق بالشئون الدولية حتى "لا تعيد أوكرانيا الحقوق السابقة للعرقية المجرية على أراضيها".

فيما اشتبكت المجر مع أوكرانيا بشأن ما تقول إنها قيود على حقوق ما يقرب من 150 ألف من العرقية المجرية في استخدام لغتهم الأم، خاصة في التعليم بعد أن أقرت أوكرانيا قانونًا في 2017 يقيد استخدام لغات الأقليات في المدارس، حسب صحيفة الجارديان.

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تطور خطير.. أوكرانيا تعلن قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

وذكرت وكالة فرانس برس سابقًا أن الإصلاحات أجبرت المدارس المتوسطة التي تدرس باللغة الروسية ولغات الأقليات الأخرى على إجراء التبديل، في حين ألزمت المتاجر والمطاعم وصناعة الخدمات بإشراك العملاء باللغة الأوكرانية ما لم يطلب العملاء على وجه التحديد التبديل.

كما ورد أنه ينظم استخدام اللغة في الثقافة الأوكرانية، مما يعني أنه لا يمكن استخدام اللغات الأخرى في المسارح إلا في حالات "الضرورة الفنية".

وقال مسئولون في كييف إن المبادرة تهدف إلى إحياء اللغة الوطنية التي تم إخضاعها أولاً خلال الإمبراطورية الروسية ثم في العهد السوفيتي.

مقتل قائد أسطول البحر الأسود 

على صعيد آخر، أعلنت أوكرانيا، الإثنين، أنها قتلت قائد أسطول البحر الأسود الروسي في هجوم صاروخي غير مسبوق على مقر البحرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها الأسبوع الماضي.

ويمثل ذلك ضربة كبيرة لموسكو، التي عانت من سلسلة من الهجمات على ميناء سيفاستوبول ذي الأهمية الاستراتيجية في الأشهر الأخيرة، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

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مقتل وإصابة 10 أشخاص فى قصف روسى على جنوب أوكرانيا

وقتل 34 ضابطًا من بينهم قائد أسطول البحر الأسود. وقالت القوات الخاصة الأوكرانية إن 105 محتلين آخرين أصيبوا، حسب صحيفة الجارديان.

تفاصيل الهجوم الأوكرانى 

وأدى الهجوم الذي وقع يوم الجمعة إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود من المبنى الواقع في وسط سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا في عام 2014. وأضافت القوات الخاصة: "المقر غير قابل للإصلاح".

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الهجوم إن جنديا واحدا في عداد المفقودين، بعد أن أبلغت في البداية عن مقتل شخص واحد.

أخبار الحرب الروسية الأوكرانية هجوم أوكراني أسطول البحر الأسود موسكو كييف

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