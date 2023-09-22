مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل قصف أوكرانيا للأسطول الروسى فى البحر الأسود

كشف مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، تفاصيل القصف الأوكراني الذي استهدف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود، موضحاً تضرر 10 مدارس عقب استهداف مقر الأسطول الروسي في القرم.

وقال مراسل القناة، إن القوات الروسية قامت بإجراءات أمنية مكثفة في أراضي القرم، والدفاعات الجوية الروسية لحماية المدينة من أي استهدافات أوكرانية، مضيفاً أن القرم بالنسبة لروسيا خط أحمر.

وأشار إلى أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ألمحت بأن الحديث الأوكراني حول إمكانية استعادة القرم من السيطرة الروسية أمر أشبه بالوهم، مشيراً إلى أن بعض الخبراء المقربين من السلطات الروسية تحدثوا عن أن عملية هجوم على القرم ستعني حتميًا استخدام روسيا للأسلحة النووية أو أي أسلحة يمكنها تدمير أوكرانيا ومحوها من الخريطة؛ بسبب قدسية هذه المنطقة بالنسبة لروسيا.

وتابع أن القاعدة البحرية الروسية موجودة في البحر الأسود وهذا البحر مهم جدًا بالنسبة لروسيا وحلف الناتو لذلك المعركة بين روسيا والناتو السبب الأول لها البحر الأسود وطموح الناتو للوصول إليه عبر أوكرانيا.