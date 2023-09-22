“القاهرة الإخبارية”: تواجد طائرة مسيرة أمريكية أثناء استهداف الأسطول الروسى

أكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن طائرة مسيرة أمريكية تواجدت أثناء استهداف الأسطول الروسي بالبحر الأسود.

وأوضح المراسل في تصريحات للقاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن حركة المواصلات داخل سيفاستوبول شبه محدودة جراء استهداف مبنى الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمسة صواريخ أوكرانية، أُطلقت على مدينة سيفاستوبول.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "بعد ظهر اليوم، شن نظام كييف هجوماً صاروخياً على مدينة سيفاستوبول، وأثناء صد الهجوم الصاروخي أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ".

وأوضحت الدفاع الروسية أن المبنى التاريخي لمقر أسطول البحر الأسود تعرض لأضرار خلال الهجوم الصاروخي على مدينة سيفاستوبول، مما أسفر عن مقتل عسكري.