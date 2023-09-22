الدفاع الروسية تعلن تدمير صاروخ أوكرانى موجّه وطائرتين مُسيّرتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخا أوكرانيا موجّها، وطائرتين مُسيّرتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، إنه تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بالصواريخ الموجهة بالطائرات، والطائرات المسيّرة على أهداف داخل الأراضي الروسية، وقد تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتمركزة قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم من اكتشاف الأهداف المتمثلة بصاروخ أوكراني موجّه، وطائرتين مسيّرتين وتدميرها، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" قبل قليل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدفاع الروسية عن تدمير طائرتين دون طيار أوكرانيتين، قرب سواحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار في جنوب روسيا، الليلة الماضية.

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 19 طائرة مُسيّرة فوق القرم

والخميس، أعلنت الدفاع الروسية عن تدمير 19 طائرة مُسيّرة أوكرانية خلال التصدي لهجوم شنه الجيش الأوكراني على شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "في ليلة 20- 21 سبتمبر، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مُسيّرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت الدفاع الروسية: "إن أنظمة الدفاع الجوي قامت بتدمير 19 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، و3 طائرات أخرى فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف".

في المقابل، أعلنت كييف، الأربعاء، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى حوالى 273 ألفًا و980 جنديًا، من بينهم 520 جنديا قتلوا، الثلاثاء الماضى، حسب بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال البيان: "إن القوات الأوكرانية دمرت 4635 دبابة و8868 مركبة قتالية مدرعة و6096 نظام مدفعية و779 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و526 من أنظمة الدفاع الجوي". وأضاف أنه تم أيضًا تدمير 315 طائرة، و316 مروحية، و8633 من المركبات وخزانات الوقود، و20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و4821 طائرة مسيّرة، و906 من وحدات المعدات الخاصة و1479 صاروخ كروز، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.