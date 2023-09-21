الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 19 طائرة مسيرة فوق القرم

الدفاع الروسي
الدفاع الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، و3 طائرات مسيرة أخرى فوق مقاطعات كورسك وبيلجورود وأورلوف.

 

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: أنه "في ليلة 20 - 21 سبتمبر، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

 

وأضافت الدفاع الروسية: أن "أنظمة الدفاع الجوي قامت بتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، و3 طائرات أخرى فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف".

 

خسائر الجيش الروسي البشرية والمادية

 

في المقابل، أعلنت كييف الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى حوالى 273 ألفا و 980 جنديا، من بينهم 520 جنديا قتلوا أمس الأول الثلاثاء، حسب بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

 

وقال البيان: "إن القوات الأوكرانية دمرت 4635 دبابة و 8868 مركبة قتالية مدرعة و 6096 نظام مدفعية و 779 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و 526 من أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف أنه تم أيضا تدمير 315 طائرة، و 316 مروحية، و 8633 من المركبات وخزانات الوقود، و 20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و 4821 طائرة مسيرة، و906 من وحدات المعدات الخاصة و 1479 صاروخ كروز، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية".

 

استهداف مركز قيادة أسطول البحر الأسود الروسي

 

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف الأربعاء مركز قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

 

وقال الجيش الأوكراني: "إن الهجوم على مقر الأسطول الروسي كان ناجحا"، دون تقديم تفاصيل.

 

وفي الأسابيع الماضية، كثفت أوكرانيا هجماتها في القرم باستخدام طائرات مسيرة وزوارق مسيرة لضرب قواعد وسفن روسية، وتحدثت مصادر الاستخبارات الأوكرانية عن تنفيذ عمليات إنزال على ساحل القرم.

 

وحذرت موسكو أمس من أنها سترد بقوة على الهجمات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.

​​وزارة الدفاع الروسية​​ الدفاعات الجوية الروسية مسيرات أوكرانية تدمير مقاطعة كورسك مقاطعة بيلجورود مقاطعة أورلوف

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