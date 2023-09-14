الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الدفاع الروسية: تدمير 3 زوارق أوكرانية مسيّرة فى البحر الأسود

تدمير 3 زوارق أوكرانية
تدمير 3 زوارق أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن الطيران البحرى التابع لأسطول البحر الأسود دمر 3 زوارق أوكرانية مسيرة فى البحر الأسود.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن الدفاع الروسية فى بيان قولها إن :"الطيران البحرى لأسطول البحر الأسود اكتشف اليوم ثلاثة زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية فى البحر الأسود ودمرها".


وأفادت الوزارة الروسية بأن طيرانها دمر قرب جزيرة زمينى بالبحر الأسود، ثلاثة زوارق أمريكية الصنع على متنها مجموعات إنزال تابعة للقوات الأوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم.

الأكثر قراءة

عاجل.. السفارة الإسبانية تنشر صورة محمد صلاح خلال زيارته لمقرها

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

عاجل.. "الدبيبة" يعلن تعليق الدراسة فى ليبيا لمدة 10 أيام

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

وزيرة الهجرة: هناك تضارب فى أرقام الضحايا المصريين جراء إعصار دانيال بـ"ليبيا"

اليوم.. انطلاق الموسم الثانى من "كابيتانو مصر" على ON

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و ‎بيونغ يانغ

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟