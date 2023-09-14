عاجل.. الدفاع الروسية: تدمير 3 زوارق أوكرانية مسيّرة فى البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن الطيران البحرى التابع لأسطول البحر الأسود دمر 3 زوارق أوكرانية مسيرة فى البحر الأسود.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن الدفاع الروسية فى بيان قولها إن :"الطيران البحرى لأسطول البحر الأسود اكتشف اليوم ثلاثة زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية فى البحر الأسود ودمرها".



وأفادت الوزارة الروسية بأن طيرانها دمر قرب جزيرة زمينى بالبحر الأسود، ثلاثة زوارق أمريكية الصنع على متنها مجموعات إنزال تابعة للقوات الأوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم.