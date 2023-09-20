الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تسقط مسيرة أوكرانية جديدة فى مقاطعة بيلجورود

إسقاط طائرة مسيرة
إسقاط طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلجورود.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت الوزارة في بيان صادر عنها: "في التاسع عشر من سبتمبر حوالي الساعة 11:45 مساءً بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة لأوكرانية بوسائل الدفاع الجوي الجاهزة في المقاطعة".

وكانت روسيا شنت هجمات واسعة النطاق بالمسيّرات على أوكرانيا، في وقت تشن كييف أيضَا هجمات واسعة على مناطق روسيا.

من جانبها، أعلنت واشنطن أنها ستزود أوكرانيا قريباً بدبابات “أبرامز”.

الدفاع الروسية وزارة الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية طائرة سبوتنيك

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