الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية فوق القرم

إسقاط طائرات مسيرة
إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية كانت تحلق في سماء منطقة جنوب غرب شبه جزيرة القرم مساء أمس الأحد. 

وأوضحت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت موسكو وذلك بعد ساعة من إعلانها أن قواتها أسقطت مسيرتين أوكرانيتين في نفس المنطقة.

وذكر ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول، وهي أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم وميناء رئيسي على البحر الأسود، أن حطام الطائرة المسيرة الثالثة سقط فوق أرض زراعية ولم يتسبب في حدوث أي أضرار.

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أيضاً طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود، ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة التقارير.

وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية جزيرة القرم موسكو ​روسيا

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