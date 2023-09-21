الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مصرع شخصين فى قصف روسى على مدينة خيرسون الأوكرانية

مصرع شخصين في قصف
مصرع شخصين في قصف روسي على مدينة خيرسون الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل شخصين في هجمات روسية على مدينة خيرسون، حسبما أعلنت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أدلى ببيانٍ قوي في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدين تصعيد روسيا وتأثيره على الشعب الأوكراني.

وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا تستخدم كل الوسائل الممكنة ضد أوكرانيا، من الغذاء والطاقة إلى اختطاف الأطفال في الحرب مع بلاده، وأن الحكومة الأوكرانية ليست مسئولة عن اختطاف الأطفال.

كما انتقد زيلينسكي محاولات موسكو، قائلًا إنها تمثل "محاولة لتسليح نقص الغذاء في السوق العالمية، إن لم يكن كلها، لتوعيتها ببعض الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الامم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة الشعب الأوكراني أوكرانيا روسيا نقص الغذاء في السوق العالمية

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