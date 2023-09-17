الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": سلطات خيرسون الموالية لروسيا تعلن أسر 8 جنود أوكرانيين

سلطات خيرسون الموالية
سلطات خيرسون الموالية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بإعلان سلطات خيرسون الموالية لروسيا بأسر 8 جنود أوكرانيين.

السلطات الأوكرانية تأمر بإجلاء مدنيين فى منطقة خيرسون

وقد أمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء إجباري لمدنيين في منطقة خيرسون في جنوب البلاد، والتي تسيطر عليها القوات الروسية جزئيًا، ويستهدفها قصف باستمرار.

وقال حاكم خيرسون أولكسندر بروكودين، على تطبيق "تليجرام": "قرر مجلس الدفاع الإقليمي في خيرسون إجلاء العائلات التي تضم أطفالًا على نحو إجباري من المناطق المعرضة لنيران العدو المستمرة".

وفي منطقة خيرسون، تسيطر القوات الروسية على مناطق تقع جنوب نهر دنيبر، بعدما انسحبت العام الفائت من العاصمة الإقليمية خيرسون المستهدفة بقصف منتظم.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أوصت في أغسطس بإجلاء المدنيين من عشر بلدات في منطقة خاركيف في الشمال الشرقي، في مواجهة هجوم محلي للقوات الروسية، لكن هذا الإجلاء لم يكن إلزاميًا.

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