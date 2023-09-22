الرئيس الأمريكى: روسيا تقف وحدها فى طريق السلام

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تقف وحدها في طريق السلام.

وكان قال مسؤولون أوكرانيون، إن روسيا قصفت مرافق للطاقة في أنحاء أوكرانيا، أمس الخميس، في أكبر هجوم صاروخي تشنه منذ أسابيع.

ووردت تقارير عن انقطاع الكهرباء في خمس مناطق في الغرب والوسط والشرق، ليعيد ذكريات الضربات الجوية المتعددة على البنية التحتية الحيوية في الشتاء الماضي، والتي تسببت في انقطاع الكهرباء عن الملايين على نطاق واسع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن هجومها استهدف منشآت صناعية عسكرية ومراكز لتدريب مجموعات تخريبية ومنشآت مخابرات، للحصول على المعلومات عن طريق اعتراض، وتفسير الاتصالات اللاسلكية، مضيفة أنها أصابت جميع أهدافها.