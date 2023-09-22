الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأمريكى: روسيا تقف وحدها فى طريق السلام

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تقف وحدها في طريق السلام.

وكان قال مسؤولون أوكرانيون، إن روسيا قصفت مرافق للطاقة في أنحاء أوكرانيا، أمس الخميس، في أكبر هجوم صاروخي تشنه منذ أسابيع.

ووردت تقارير عن انقطاع الكهرباء في خمس مناطق في الغرب والوسط والشرق، ليعيد ذكريات الضربات الجوية المتعددة على البنية التحتية الحيوية في الشتاء الماضي، والتي تسببت في انقطاع الكهرباء عن الملايين على نطاق واسع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن هجومها استهدف منشآت صناعية عسكرية ومراكز لتدريب مجموعات تخريبية ومنشآت مخابرات، للحصول على المعلومات عن طريق اعتراض، وتفسير الاتصالات اللاسلكية، مضيفة أنها أصابت جميع أهدافها.

الرئيس الأميريكي جو بايدن روسيا زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 22-9-2023 فى مصر

عاجل.. التأمينات الاجتماعية: صرف علاوة غلاء المعيشة فى نوفمبر المقبل بأثر رجعى

قناة الناس|هل احتفل سيدنا محمد بيوم مولده؟.. أمين الفتوى يجيب

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

يوسف القعيد لـ"الشاهد": "هيكل" كان يقدر عقلية جمال حمدان تقديرا غير عاديا

عاجل.. البرهان يحذر من تداعيات الحرب السودانية على المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خلال لقائه إيلي كوهين.. شكري: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد في الأراضي المحتلة

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة