تطور خطير.. أوكرانيا تعلن قتل قائد الأسطول الروسى فى البحر الأسود

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، عن أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، في ضربة الجمعة، على مقر البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على قناة على "تليجرام": "قُتل 34 ضابطًا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، بعد ضربة صاروخية".

وأضافت: "أُصيب 105 آخرين من المحتلّين، الأضرار في مبنى المقرّ لا يُمكن إصلاحها".

فيما كانت روسيا قد أعلنت عن أن عسكريًا واحدًا فقط في عداد المفقودين، بعد الهجوم الذي ألحق أضرارًا كبيرة بمقر البحرية الروسية في البحر الأسود.

ويعكس هذا الهجوم الصعوبات التي تواجهها أنظمة الدفاع الجوي الروسية في صدّ الضربات المنتظمة على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014 وتعتبرها قوات موسكو نقطة استراتيجية مهمة.

وتعهّدت أوكرانيا استعادة كل أراضيها التي تحتلها موسكو، بما فيها شبه جزيرة القرم.

إسقاط طائرة أوكرانية

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم إحباط محاولة هجوم إرهابي قام بها نظام كييف على منشآت في الأراضي الروسية باستخدام طائرة بدون طيار، وقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الطائرة الأوكرانية بدون طيار فوق منطقة بيانسك".

وكتب حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، عبر قناته على تيليجرام، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم الأوكراني.

وعلى جانب آخر، قال المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 100 طلقة من ذخائر مختلفة على مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز، في بيان له عبر قناته على تيليجرام: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 26 حالة إطلاق نار من قبل تشكيلات مسلحة أوكرانية، حيث تم إطلاق نحو 103 وحدات من ذخائر مختلفة".

وأضاف أنه في منطقة دونيتسك شن الجيش الأوكراني 10 هجمات قصف باستخدام صاروخ مضاد للرادار AGM-88 HARM ومدفع 155 ملم، وفي منطقة جورلوفكا، سجل المراقبون 16 قصفًا باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية 152 ملم و155 ملم، بما في ذلك الذخائر العنقودية.