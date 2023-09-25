الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

أدانت الإمارات، الاثنين، بشدة اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وجددت الخارجية الإماراتية، في بيان لها التأكيد على موقف الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية -وام-.

شددت الإمارت على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى.

الإمارات تدعو إسرائيل لوقف التصعيد

ودعت السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض الإمارات للممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية التي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وشددت الإمارات على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

استمرار المظاهرات شرق غزة

على جانب آخر، أصيب مواطنان بالرصاص وآخرون بالاختناق اليوم إثر استهداف قوات الاحتلال مسيرات سلمية شرق قطاع غزة، التي تتواصل لليوم العاشر.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وفي آلياتهم العسكرية، أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات المتظاهرين بالقرب من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق.

كما استهدفت قوات الاحتلال سيارات الاسعاف والصحافة بقنابل الغاز في مخيم ملكة شرق غزة، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وتتواصل لليوم العاشر على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق قطاع غزة، احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة.