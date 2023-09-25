الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم المئات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت شهود عيان- بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"- إن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في الساعة السابعة صباحًا بحماية شرطة الاحتلال، لإحياء "عيد الغفران اليهودي"، حيث ارتدى بعضهم لباس الكهنة، فيما رُصد أحدهم وهو يحمل سلاحًا شخصيَا.

يشار إلى أن عددًا مكثفًا من المستوطنين وصل لـ673 اقتحموا باحات المسجد الأقصى أمس، مقارنة بـ500 في اليوم نفسه من العام الماضي، مما يشير إلى ارتفاع عدد المقتحمين.

ومنعت قوات الاحتلال أمس المصلين، الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، من دخول الأقصى لأداء الصلوات، كذلك أبعدت عددًا من الشبان من داخل المسجد إلى خارجه.

مصر تدين اقتحام باحات المسجد الأقصى بقيادة عضو بالكنيست الإسرائيلي

وأدانت مصر اقتحام مجموعة من المتطرفين بقيادة عضو بالكنيست الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية. 

واعتبرت مصر أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف والتوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت مصر السلطات الإسرائيلية بضرورة الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف مثل هذه الممارسات التصعيدية، لما تمثله من انتهاك صريح للوضعية القانونية والتاريخية القائمة لمدينة القدس ومقدساتها الشريفة، مشددة على ضرورة احترام الوضعية القائمة للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف باعتباره وقفًا خالصًا، بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا، لعبادة المسلمين.

وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية ذات التأثير، بالاضطلاع بمسئولياتها تجاه حماية مقدسات الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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