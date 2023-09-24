الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قصفًا عنيفًا على موقعًا شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلًا عن شهود عيان، بأن طائرة دون طيار استهدفت موقعا شرق المخيم بالقرب من السياج الفاصل، مما أدى إلى تدميره دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية التي تقام لليوم التاسع، في عدة أماكن شرق القطاع.

وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وفي آلياتهم العسكرية، الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، مما أدى لإصابة خمسة مواطنين بالرصاص الحي، أحدهم في قدمه اليمنى، نقلوا إثرها للمستشفى، وآخرين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وتتواصل لليوم التاسع على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق قطاع غزة، احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات الوطن كافة، وبحق المقدسات والأسري.

قصف عنيف بصواريخ في قطاع غزة

ومساء السبت، شنت طائرات الاحتلال قصفًا عنيفًا على موقع شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بصاروخ على الأقل موقعًا شرق المدينة، ما أدى الى أضرار مادية فيه، دون وقوع إصابات.

كما أصيب ثلاثة مواطنين، بالرصاص الحي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال، مسيرات سلمية، تقام لليوم الثامن على التوالي، في أماكن متفرقة شرق القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية المحصنة أطلقوا وابلًا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، مما أدى لإصابة شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق.