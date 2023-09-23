السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابات بالرصاص إثر استهداف قوات الاحتلال مسيرات سلمية شرق غزة

الاحتلال
الاحتلال

أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، اليوم السبت، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية المحصنة أطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، مما أدى لإصابة شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق.

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جيش الاحتلال يضرب مواقع فى غزة

وتتواصل لليوم الثامن على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن، وضد المقدسات والأسري.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، بداية من غدا الأحد والإثنين، وذلك بذريعة الأعياد اليهودية.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن أنها ستفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءًا من ظهر غدا الأحد وحتى مساء الإثنين، لمدة يومين، تزامنًا مع ما يسمي يوم الغفران، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

كما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة ما يسمى عيد العرش لمدة ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس المقبل وحتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 أكتوبر المقبل.

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رغم إجراءات الاحتلال.. 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين جراء قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان

والجمعة، أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وصرح الناطق الإعلامي باسم حركة فتح إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني، جرى علاجهم ميدانيًا.

وانطلقت المسيرة من أمام مسجد عمر بن الخطاب في القرية، وردد المشاركون فيها الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.

الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المسيرات السلمية جنود الاحتلال الشعب الفلسطيني الأسرى

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