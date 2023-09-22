الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رغم إجراءات الاحتلال.. 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

المسجد الأقصي
المسجد الأقصي

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصي المبارك، اليوم، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

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استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

إصابة 3 فلسطينيين جراء قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان

جاء هذا فيما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وصرح الناطق الإعلامي باسم حركة فتح إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني، جرى علاجهم ميدانيًا.

وانطلقت المسيرة من أمام مسجد عمر بن الخطاب في القرية، وردد المشاركون فيها الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.

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أبو مازن يدعو المجتمع الدولى لتنفيذ قرارات إنهاء الاحتلال واستقلال فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

وفي وقت سابق من اليوم، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، يومي الأحد والإثنين المقبلين، وذلك بذريعة الأعياد اليهودية.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن أنها ستفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءًا من ظهر يوم الأحد المقبل وحتى مساء الإثنين، لمدة يومين، تزامنًا مع ما يسمي يوم الغفران، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

كما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة ما يسمي عيد العرش لمدة ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس المقبل وحتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 أكتوبر المقبل.

المسجد الأقصى الإحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة إقليم قلقيلية حركة فتح

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